Цыганок Иван Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти05.10.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1809
Отец: Цыганок Антип Трофимович
Мать: Ульяна Родионовна
Бракосочетание
03.05.1827
Жена: Цыганок Анна Климовна
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Witnesses:Митрофан Антипов, Кузьма Иванов,Антип Иванов,Ефим Иванов,Фёдор Климов,Кондрат Васильев
Рождение ребёнка
30.10.1833
Мать ребёнка: Цыганок Анна Климовна
Вотчины князя Д.Н. Бичева д.Петровсеой
Смерть
05.10.1860
Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
Причина смерти: Болезнь простуда