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Цыганок Иван Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

05.10.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Цыганок Антип Трофимович

Мать: Ульяна Родионовна

Бракосочетание
03.05.1827

Жена: Цыганок Анна Климовна

Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Witnesses:Митрофан Антипов, Кузьма Иванов,Антип Иванов,Ефим Иванов,Фёдор Климов,Кондрат Васильев
Рождение ребёнка
30.10.1833

Сын: Карягин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Цыганок Анна Климовна

Вотчины князя Д.Н. Бичева д.Петровсеой
Смерть
05.10.1860
Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
Причина смерти: Болезнь простуда
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