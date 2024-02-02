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Цыганок Антип Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

17.07.1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Цыганок Трофим Борисович

Мать: Параскева Никитина

Бракосочетание
01.10.1781

Жена: Ульяна Родионовна

Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Цыганок Иван Антипович

Мать ребёнка: Ульяна Родионовна

Смерть
17.07.1814
д.Петровское владение князя А.А.Волконского
Похороны
18.07.1814
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