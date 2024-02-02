Цыганок Антип Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти17.07.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1760
Отец: Цыганок Трофим Борисович
Мать: Параскева Никитина
Бракосочетание
01.10.1781
Жена: Ульяна Родионовна
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Ульяна Родионовна
Смерть
17.07.1814
д.Петровское владение князя А.А.Волконского
Похороны
18.07.1814