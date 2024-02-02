Цыганок Анна Климовна
Место рожденияВотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Дата рождения06.12.1811
Дата смерти22.08.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
06.12.1811
Отец: Климент Иванов
Мать: Марфа Васильевна
Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Крещение
06.12.1811
Восприемники: д.Петровское Данил Васильев и д.Костомаровой Григория Космина жена Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
03.05.1827
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Witnesses:Митрофан Антипов, Кузьма Иванов,Антип Иванов,Ефим Иванов,Фёдор Климов,Кондрат Васильев
Рождение ребёнка
30.10.1833
Отец ребёнка: Цыганок Иван Антипович
Вотчины князя Д.Н. Бичева д.Петровсеой
Смерть
22.08.1886
д. Большая Петровская Молодинской вол. Подольский уезд.
Причина смерти: Болезнь водянка
Похороны
24.08.1886