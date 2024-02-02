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Цыганок Анна Климовна

Место рождения

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой

Дата рождения

06.12.1811

Дата смерти

22.08.1886

Пол

Женский

Отец

С 1768 по 1769 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1811

Отец: Климент Иванов

Мать: Марфа Васильевна

Вотчины князя А.А.Волконского д.Петровсеой
Крещение
06.12.1811
Восприемники: д.Петровское Данил Васильев и д.Костомаровой Григория Космина жена Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
03.05.1827

Муж: Цыганок Иван Антипович

Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Witnesses:Митрофан Антипов, Кузьма Иванов,Антип Иванов,Ефим Иванов,Фёдор Климов,Кондрат Васильев
Рождение ребёнка
30.10.1833

Сын: Карягин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Цыганок Иван Антипович

Вотчины князя Д.Н. Бичева д.Петровсеой
Смерть
22.08.1886
д. Большая Петровская Молодинской вол. Подольский уезд.
Причина смерти: Болезнь водянка
Похороны
24.08.1886
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