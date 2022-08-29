Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Федотовских Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1791
Муж: Тюрин Дорофей
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тюрин Егор
Отец ребёнка: Тюрин Дорофей
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тюрин Григорий
Отец ребёнка: Тюрин Дорофей
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тюрин Филипп
Отец ребёнка: Тюрин Дорофей
Смерть
Неизвестно