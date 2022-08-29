Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Федотовских Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1791

Муж: Тюрин Дорофей

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тюрин Егор

Отец ребёнка: Тюрин Дорофей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Тюрин Григорий

Отец ребёнка: Тюрин Дорофей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тюрин Филипп

Отец ребёнка: Тюрин Дорофей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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