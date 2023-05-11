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Тюрин Егор

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Тюрин Дорофей

Мать: Тюрина Парасковья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шатрова Фекла

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тюрин Николай

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тюрин Зиновий

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сигклитиния

Мать ребёнка: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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