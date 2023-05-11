Тюрин Егор
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Тюрин Дорофей
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шатрова Фекла
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тюрин Николай
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тюрин Зиновий
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сигклитиния
Мать ребёнка: Тюрина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно