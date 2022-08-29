Тюрин Дорофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Тюрин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тюрин Егор
Мать ребёнка: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тюрин Григорий
Мать ребёнка: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тюрин Филипп
Мать ребёнка: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна
Смерть
1834