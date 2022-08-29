Тюрин Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Дорофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Тюрин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1791

Жена: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тюрин Егор

Мать ребёнка: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Тюрин Григорий

Мать ребёнка: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тюрин Филипп

Мать ребёнка: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1834
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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