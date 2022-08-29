Тюрина (Кузнецова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кузнецов Артамон
Мать: Кузнецова Мария
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шатрова (Тюрина) Фекла
Отец ребёнка: Тюрин Егор
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тюрин Николай
Отец ребёнка: Тюрин Егор
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Тюрина) Татьяна
Отец ребёнка: Тюрин Егор
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Тюрина) Евдокия
Отец ребёнка: Тюрин Егор
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тюрин Зиновий
Отец ребёнка: Тюрин Егор
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Тюрина) Сигклитиния
Отец ребёнка: Тюрин Егор
Смерть
1869
Причина смерти: Болезнь