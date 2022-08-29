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Тюрина (Кузнецова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кузнецов Артамон

Мать: Кузнецова Мария

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шатрова (Тюрина) Фекла

Отец ребёнка: Тюрин Егор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тюрин Николай

Отец ребёнка: Тюрин Егор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Тюрина) Татьяна

Отец ребёнка: Тюрин Егор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Тюрина) Евдокия

Отец ребёнка: Тюрин Егор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тюрин Зиновий

Отец ребёнка: Тюрин Егор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Тюрина) Сигклитиния

Отец ребёнка: Тюрин Егор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1869
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Болезнь

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