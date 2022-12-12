Тюрин Зиновий
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1864
Жена: Тюрина Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Баксанова Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Тюрина Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно