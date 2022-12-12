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Тюрин Зиновий

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1864

Жена: Тюрина Наталия Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Баксанова Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Тюрина Наталия Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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