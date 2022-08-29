Тюрин Филипп
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тюрин Степан
Мать ребёнка: Тюрина Матрона Максимовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тюрин Архип
Мать ребёнка: Тюрина Матрона Максимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Тюрина) Авдотья
Мать ребёнка: Тюрина Матрона Максимовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Тюрина) Харитония
Мать ребёнка: Тюрина Матрона Максимовна
Смерть
Неизвестно