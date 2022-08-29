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Тюрин Филипп

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Тюрин Дорофей

Мать: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Матрона Максимовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тюрин Степан

Мать ребёнка: Тюрина Матрона Максимовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тюрин Архип

Мать ребёнка: Тюрина Матрона Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Тюрина) Авдотья

Мать ребёнка: Тюрина Матрона Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Тюрина) Харитония

Мать ребёнка: Тюрина Матрона Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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