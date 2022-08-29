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Тюрина Матрона Максимовна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1812

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Филипп

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тюрин Степан

Отец ребёнка: Тюрин Филипп

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тюрин Архип

Отец ребёнка: Тюрин Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Тюрина) Авдотья

Отец ребёнка: Тюрин Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Тюрина) Харитония

Отец ребёнка: Тюрин Филипп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1869
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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