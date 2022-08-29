Тюрина Матрона Максимовна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Филипп
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тюрин Степан
Отец ребёнка: Тюрин Филипп
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тюрин Архип
Отец ребёнка: Тюрин Филипп
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Тюрина) Авдотья
Отец ребёнка: Тюрин Филипп
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Тюрина) Харитония
Отец ребёнка: Тюрин Филипп
Смерть
1869