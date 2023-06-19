Федотовских Иван
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Федотовских Савва
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Тюрина Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Косухина Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Ерши, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно