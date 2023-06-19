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Федотовских Иван

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Федотовских Савва

Мать: Федотовских Парасковья Пантелеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Тюрина Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Косухина Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ерши, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край