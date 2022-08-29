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Тюрин Григорий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Тюрин Дорофей

Мать: Тюрина (Федотовских) Парасковья Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Евфимия Максимовна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тюрин Спиридон

Мать ребёнка: Тюрина Евфимия Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тюрин Иван

Мать ребёнка: Тюрина Евфимия Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тюрин Яков

Мать ребёнка: Тюрина Евфимия Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Тюрина) Мария

Мать ребёнка: Тюрина Дарья Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тюрин Ефим

Мать ребёнка: Тюрина Дарья Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Тюрина) Анна

Мать ребёнка: Тюрина Дарья Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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