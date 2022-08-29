Тюрин Григорий
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тюрин Спиридон
Мать ребёнка: Тюрина Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тюрин Иван
Мать ребёнка: Тюрина Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тюрин Яков
Мать ребёнка: Тюрина Евфимия Максимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Тюрина) Мария
Мать ребёнка: Тюрина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тюрин Ефим
Мать ребёнка: Тюрина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Тюрина) Анна
Мать ребёнка: Тюрина Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно