Тюрина Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Григорий

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Тюрина) Мария

Отец ребёнка: Тюрин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тюрин Ефим

Отец ребёнка: Тюрин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Тюрина) Анна

Отец ребёнка: Тюрин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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