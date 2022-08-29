Тюрина Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Григорий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Тюрина) Мария
Отец ребёнка: Тюрин Григорий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тюрин Ефим
Отец ребёнка: Тюрин Григорий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Тюрина) Анна
Отец ребёнка: Тюрин Григорий
Смерть
Неизвестно