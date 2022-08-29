Тюрина Евфимия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Евфимия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Григорий

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тюрин Спиридон

Отец ребёнка: Тюрин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тюрин Иван

Отец ребёнка: Тюрин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тюрин Яков

Отец ребёнка: Тюрин Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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