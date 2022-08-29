Тюрина Евфимия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Григорий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тюрин Спиридон
Отец ребёнка: Тюрин Григорий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тюрин Иван
Отец ребёнка: Тюрин Григорий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тюрин Яков
Отец ребёнка: Тюрин Григорий
Смерть
Неизвестно