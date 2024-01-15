Неизвестно Дмитрий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Дмитрий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Неизвестно Герасим Иванович

Мать: Мавра Ивановна/Никитична

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Дмитриев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Дмитриев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1863

Сын: Дмитриев Всеволод Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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