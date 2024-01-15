Неизвестно Дмитрий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Дмитриев Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
13.02.1863
Сын: Дмитриев Всеволод Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Смерть
Неизвестно