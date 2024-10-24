Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Карповна

Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Карп Иванович

Мать: Матрена Петровна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Дмитриев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Герасимович

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Дмитриев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Герасимович

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1863

Сын: Дмитриев Всеволод Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Герасимович

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.