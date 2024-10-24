Дмитриев Всеволод Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1863
Отец: Дмитрий Герасимович
Мать: Евдокия Карповна
Бракосочетание
02.02.1890
Жена: Александра Дмитриевна
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.11.1890
Дочь: (Дмитриева) Екатерина Всеволодовна
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.10.1892
Сын: Дмитриев Иван Всеволодович
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.01.1894
Сын: Петр Всеволодович
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.10.1895
Дочь: Пелагея Всеволодовна
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.02.1897
Дочь: Мария Всеволодовна
Мать ребёнка: Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно