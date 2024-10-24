Дмитриев Всеволод Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Всеволод Дмитриевич

Дмитриев Всеволод Дмитриевич

Место рождения

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1863

Отец: Дмитрий Герасимович

Мать: Евдокия Карповна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1890

Жена: Александра Дмитриевна

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.11.1890

Дочь: (Дмитриева) Екатерина Всеволодовна

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1892

Сын: Дмитриев Иван Всеволодович

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.01.1894

Сын: Петр Всеволодович

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.10.1895

Дочь: Пелагея Всеволодовна

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.02.1897

Дочь: Мария Всеволодовна

Мать ребёнка: Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.