Дмитриев Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Неизвестно Дмитрий Герасимович
Мать: Евдокия Карповна
Бракосочетание
?.01.1884
Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
?.11.1884
Сын: Григорий Федорович
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1886
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1887
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1889
Дочь: Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Георгий Федорович
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Андрей Федорович
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1898
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1899
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна
Смерть
Неизвестно