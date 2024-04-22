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Дмитриев Федор Дмитриевич

Место рождения

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Неизвестно Дмитрий Герасимович

Мать: Евдокия Карповна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
?.01.1884

Жена: Матрена Семеновна/Ивановна

Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
?.11.1884

Сын: Григорий Федорович

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.07.1886

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.09.1887

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.09.1889

Дочь: Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Георгий Федорович

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Андрей Федорович

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.04.1898

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.07.1899

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Семеновна/Ивановна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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