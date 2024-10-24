Дмитриева Матрена Семеновна/Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Матрена Семеновна/Ивановна

Место рождения

Лышницы

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Семен Федорович

Мать: Федосья Тарасовна

Бракосочетание
?.01.1884

Муж: Дмитриев Федор Дмитриевич

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.11.1884

Сын: Григорий Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.07.1886

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.09.1887

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.09.1889

Дочь: Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Георгий Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Андрей Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.04.1898

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.07.1899

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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