Дмитриева Матрена Семеновна/Ивановна
Место рожденияЛышницы
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Семен Федорович
Мать: Федосья Тарасовна
Бракосочетание
?.01.1884
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.11.1884
Сын: Григорий Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.07.1886
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.09.1887
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.09.1889
Дочь: Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Георгий Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Андрей Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.04.1898
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.07.1899
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно