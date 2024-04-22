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Дмитриев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Неизвестно Дмитрий Герасимович

Мать: Евдокия Карповна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
?.01.1887

Жена: Феодосия Матвеевна

Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
?.05.1888

Сын: Неизвестно Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.07.1890

Сын: Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.09.1895

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.05.1898

Сын: Неизвестно Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.03.1899

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.03.1899

Сын: Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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