Дмитриев Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Неизвестно Дмитрий Герасимович
Мать: Евдокия Карповна
Бракосочетание
?.01.1887
Жена: Феодосия Матвеевна
Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
?.05.1888
Сын: Неизвестно Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
?.07.1890
Сын: Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
?.09.1895
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
?.05.1898
Сын: Неизвестно Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
?.03.1899
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
?.03.1899
Сын: Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Феодосия Матвеевна
Смерть
Неизвестно