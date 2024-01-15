Феодосия Матвеевна
Место рожденияТушитово, Плюсский район, Псковская область
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.01.1887
Модолицы, Россия
Рождение ребёнка
?.05.1888
Сын: Неизвестно Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.07.1890
Сын: Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.09.1895
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.05.1898
Сын: Неизвестно Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.03.1899
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.03.1899
Сын: Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно