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Неизвестно Герасим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Неизвестно Иван

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Неизвестно Николай Герасимович

Мать ребёнка: Мавра Ивановна/Никитична

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Неизвестно Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Мавра Ивановна/Никитична

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Мавра Ивановна/Никитична

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Мавра Ивановна/Никитична

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1859
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