Неизвестно Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Неизвестно Иван
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Неизвестно Николай Герасимович
Мать ребёнка: Мавра Ивановна/Никитична
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Неизвестно Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Мавра Ивановна/Никитична
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Мавра Ивановна/Никитична
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Мавра Ивановна/Никитична
Смерть
До 1859