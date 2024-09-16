Устинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Григорьевна

Место рождения

Мологский уезд, Иловенская волость

Дата рождения

Между 1824 и 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елагин Иван Егорович

Отец ребёнка: Елагин Егор

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Елагин Семён Егорович

Отец ребёнка: Елагин Егор

Рождение ребёнка
1866 или 1867

Сын: Елагин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Елагин Егор

Смерть
Неизвестно

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