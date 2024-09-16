Устинья Григорьевна
Место рожденияМологский уезд, Иловенская волость
Дата рожденияМежду 1824 и 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елагин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елагин Иван Егорович
Отец ребёнка: Елагин Егор
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Отец ребёнка: Елагин Егор
Рождение ребёнка
1866 или 1867
Отец ребёнка: Елагин Егор
Смерть
Неизвестно