Елагин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елагин Иван Егорович
Мать ребёнка: Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Мать ребёнка: Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1866 или 1867
Мать ребёнка: Устинья Григорьевна
Смерть
Неизвестно