Елагин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1824 и 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елагин Иван Егорович

Мать ребёнка: Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Елагин Семён Егорович

Мать ребёнка: Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1866 или 1867

Сын: Елагин Алексей Егорович

Мать ребёнка: Устинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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