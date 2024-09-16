Елагин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елагин Егор

Мать: Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анисимова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Анисимова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елагин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Анисимова Ирина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Ирина Максимовна

Смерть
Неизвестно

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