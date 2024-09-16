Елагин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елагин Егор
Мать: Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анисимова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Анисимова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисимова Ирина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно