Анисимова Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Ирина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Максим

Мать: Анисимова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Елагин Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Елагин Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елагин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Елагин Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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