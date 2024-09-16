Анисимова Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Максим
Мать: Анисимова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Елагин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Елагин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елагин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елагин Иван Егорович
Смерть
Неизвестно