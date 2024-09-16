Елагин Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлагин Алексей Егорович

Елагин Алексей Егорович

Место рождения

Мологский уезд, Городецкая волость, деревня Слободино

Дата рождения

1866 или 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1824 и 1825 г.р.

Жена

1872 или 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 или 1867

Отец: Елагин Егор

Мать: Устинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
1891 или 1892

Дочь: Елагина Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
1893 или 1894

Сын: Елагин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Елагин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Любовь Викторовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.