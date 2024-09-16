Елагин Алексей Егорович
Место рожденияМологский уезд, Городецкая волость, деревня Слободино
Дата рождения1866 или 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 или 1867
Отец: Елагин Егор
Мать: Устинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
1891 или 1892
Дочь: Елагина Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Мать ребёнка: Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Мать ребёнка: Любовь Викторовна
Смерть
Неизвестно