Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Викторовна

Место рождения

Мологский уезд, Боронишинская волость

Дата рождения

1872 или 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 или 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 или 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1891 или 1892

Дочь: Елагина Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Елагин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1893 или 1894

Сын: Елагин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Елагин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Елагин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Елагин Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно

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