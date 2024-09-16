Любовь Викторовна
Место рожденияМологский уезд, Боронишинская волость
Дата рождения1872 или 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 или 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891 или 1892
Дочь: Елагина Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Елагин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Отец ребёнка: Елагин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Отец ребёнка: Елагин Алексей Егорович
Смерть
Неизвестно