Елагин Семён Егорович
Место рожденияМологский уезд, Городецкая волость, деревня Слободино
Дата рожденияМежду 1846 и 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847
Отец: Елагин Егор
Мать: Устинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Киприяновна
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891
Дочь: Елагина Анна Семёновна
Мать ребёнка: Наталья Киприяновна
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Мать ребёнка: Наталья Киприяновна
Смерть
Неизвестно