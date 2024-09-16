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Елагин Семён Егорович

Место рождения

Мологский уезд, Городецкая волость, деревня Слободино

Дата рождения

Между 1846 и 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1824 и 1825 г.р.

Жена

Между 1862 и 1863 г.р.

Дети

Между 1890 и 1891 г.р.
Между 1892 и 1893 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1847

Отец: Елагин Егор

Мать: Устинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Киприяновна

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891

Дочь: Елагина Анна Семёновна

Мать ребёнка: Наталья Киприяновна

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Сын: Елагин Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Наталья Киприяновна

Смерть
Неизвестно

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