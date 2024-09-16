Наталья Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Киприяновна

Место рождения

Мологский уезд, Городецкая волость, деревня Слободино

Дата рождения

Между 1862 и 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1846 и 1847 г.р.

Дети

Между 1890 и 1891 г.р.
Между 1892 и 1893 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елагин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891

Дочь: Елагина Анна Семёновна

Отец ребёнка: Елагин Семён Егорович

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Сын: Елагин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Елагин Семён Егорович

Смерть
Неизвестно

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