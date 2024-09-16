Наталья Киприяновна
Место рожденияМологский уезд, Городецкая волость, деревня Слободино
Дата рожденияМежду 1862 и 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891
Дочь: Елагина Анна Семёновна
Отец ребёнка: Елагин Семён Егорович
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Отец ребёнка: Елагин Семён Егорович
Смерть
Неизвестно