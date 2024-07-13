Торжевский Павел Иванович 06.09.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Торжевский Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1930

Отец: Торжевский Иван

Мать: Торжевская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торжевская Мария

Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Торжевский Юрий Павлович

Мать ребёнка: Торжевская Мария

Рождение ребёнка
29.12.1959

Дочь: Завьялова Нина Павловна

Мать ребёнка: Торжевская Мария

Смерть
Неизвестно

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