Торжевский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1930
Отец: Торжевский Иван
Мать: Торжевская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торжевская Мария
Рождение ребёнка
25.10.1952
Мать ребёнка: Торжевская Мария
Рождение ребёнка
29.12.1959
Дочь: Завьялова Нина Павловна
Мать ребёнка: Торжевская Мария
Смерть
Неизвестно