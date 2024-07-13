Торжевская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1952
Отец ребёнка: Торжевский Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1959
Дочь: Завьялова Нина Павловна
Отец ребёнка: Торжевский Павел Иванович
Смерть
Неизвестно