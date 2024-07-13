Торжевская Мария 22.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Торжевская Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торжевский Павел Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1952

Сын: Торжевский Юрий Павлович

Отец ребёнка: Торжевский Павел Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1959

Дочь: Завьялова Нина Павловна

Отец ребёнка: Торжевский Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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