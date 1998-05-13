Торжевский Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоржевский Юрий Павлович

Торжевский Юрий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1952

Дата смерти

13.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1952

Отец: Торжевский Павел Иванович

Мать: Торжевская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торжевская Галина Николаевна

Рождение ребёнка
19.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торжевская Галина Николаевна

Рождение ребёнка
15.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торжевская Галина Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торжевская Галина Николаевна

Смерть
13.05.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.