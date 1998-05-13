Торжевский Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1952
Дата смерти13.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1952
Отец: Торжевский Павел Иванович
Мать: Торжевская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1976
Рождение ребёнка
15.11.1981
Рождение ребёнка
09.06.1988
Смерть
13.05.1998