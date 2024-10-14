Торжевская Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Торжевская Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даниленко (Торжевская) Александра (Ксения) Ивановна

Отец ребёнка: Торжевский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Торжевский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Торжевский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Торжевский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Торжевский Иван

Рождение ребёнка
26.01.1925

Дочь: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Торжевский Иван

Рождение ребёнка
06.09.1930

Сын: Торжевский Павел Иванович

Отец ребёнка: Торжевский Иван

Смерть
Неизвестно

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