Торжевский Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Торжевский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даниленко (Торжевская) Александра (Ксения) Ивановна

Мать ребёнка: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Иван Иванович

Мать ребёнка: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
26.01.1925

Дочь: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
06.09.1930

Сын: Торжевский Павел Иванович

Мать ребёнка: Торжевская Анна

Смерть
Неизвестно

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