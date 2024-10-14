Торжевский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даниленко (Торжевская) Александра (Ксения) Ивановна
Мать ребёнка: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торжевский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федоренко (Торжевская) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торжевский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
26.01.1925
Дочь: Влизко (Торжевская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
06.09.1930
Сын: Торжевский Павел Иванович
Мать ребёнка: Торжевская Анна
Смерть
Неизвестно