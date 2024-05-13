Лукьянова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукьянова) Ангрипина Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Лукьянова) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зимина (Лукьянова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лукьянов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лукьянов Герасим Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич
Смерть
1897