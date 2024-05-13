Лукьянова Наталья Григорьевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукьянова) Ангрипина Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Ермолаевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Лукьянова) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зимина (Лукьянова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лукьянов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лукьянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лукьянов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Ермолаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1897
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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