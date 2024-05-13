Лукьянов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лукьянов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукьянов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Марфа Гавриловна
Смерть
Неизвестно