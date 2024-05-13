Лукьянова (Завалюева) Марфа Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лукьянов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукьянов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно