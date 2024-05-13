Лукьянова (Завалюева) Марфа Гавриловна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Завалюева) Марфа Гавриловна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукьянов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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