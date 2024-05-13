Лукьянов Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лукьянов Ермолай Епифанович
Мать: Лукьянова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукьянова) Ангрипина Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Лукьянова) Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зимина (Лукьянова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лукьянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лукьянов Герасим Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна
Смерть
1906