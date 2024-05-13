Лукьянов Иван Ермолаевич 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Иван Ермолаевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лукьянов Ермолай Епифанович

Мать: Лукьянова Матрона

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукьянова) Ангрипина Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Наталья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Лукьянова) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зимина (Лукьянова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лукьянов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лукьянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лукьянов Герасим Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1906
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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