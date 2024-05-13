Лукьянов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пригарина (Лукьянова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукьянов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Лукьянова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно