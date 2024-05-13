Лукьянов Иван Иванович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Иван Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Лукьянов Иван Ермолаевич

Мать: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лукьянов Павел Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пригарина (Лукьянова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Лукьянов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Лукьянова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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