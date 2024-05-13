Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна

Лукьянова (Завалюева) Наталья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Завалюев Леонтий Артемович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лукьянов Павел Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пригарина (Лукьянова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Лукьянов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Лукьянова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.