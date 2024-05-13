Лукьянов Гаврил Иванович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Гаврил Иванович

Лукьянов Гаврил Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лукьянов Иван Ермолаевич

Мать: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дашкова (Лукьянова) Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лукьянов Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукьянов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Лукьянова) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дворникова (Лукьянова) Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лукьянов Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.