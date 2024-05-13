Лукьянов Гаврил Иванович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дашкова (Лукьянова) Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лукьянов Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Лукьянова) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дворникова (Лукьянова) Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лукьянов Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукьянов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно