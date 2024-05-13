Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Гаврил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дашкова (Лукьянова) Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лукьянов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукьянов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Лукьянова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дворникова (Лукьянова) Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лукьянов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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