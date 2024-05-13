Лукьянова (Симакова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дашкова (Лукьянова) Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лукьянов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Лукьянова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дворникова (Лукьянова) Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лукьянов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукьянов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Лукьянов Гаврил Иванович
Смерть
Неизвестно