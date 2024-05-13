Лукьянов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Лукьянова) Варвара Герасимовна
Мать ребёнка: Лукьянова (Наумова) Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лукьянов Петр Герасимович
Мать ребёнка: Лукьянова (Наумова) Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно