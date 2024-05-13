Лукьянов Герасим Иванович 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Герасим Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лукьянов Иван Ермолаевич

Мать: Лукьянова Наталья Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Наумова) Анастасия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Лукьянова) Варвара Герасимовна

Мать ребёнка: Лукьянова (Наумова) Анастасия Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лукьянов Петр Герасимович

Мать ребёнка: Лукьянова (Наумова) Анастасия Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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