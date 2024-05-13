Лукьянова (Наумова) Анастасия Дмитриевна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Наумова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Герасим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Лукьянова) Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Лукьянов Герасим Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лукьянов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Лукьянов Герасим Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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