Лукьянова (Наумова) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Лукьянова) Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Лукьянов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лукьянов Петр Герасимович
Отец ребёнка: Лукьянов Герасим Иванович
Смерть
Неизвестно