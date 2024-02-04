Георгий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 1 месяц Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомо... Показать все
Смерть
Неизвестно