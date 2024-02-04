Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Константин Лукьянович

Мать: Варвара Степановна / Стефановна

Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 1 месяц Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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