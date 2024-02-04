Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Константин Лукьянович
Мать: Неизвестно
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 9 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 14 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомос... Показать все
Бракосочетание
До 1861
Жена: Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Павел Александрович
Мать ребёнка: Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яков Александрович
Мать ребёнка: Фекла Ефимовна
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 39 лет, жена - Фекла Ефимовна, 39 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. ... Показать все
Смерть
Неизвестно