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Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Константин Лукьянович

Мать: Неизвестно

Упоминание
1840
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 9 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 14 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомос... Показать все
Бракосочетание
До 1861

Жена: Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Павел Александрович

Мать ребёнка: Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Яков Александрович

Мать ребёнка: Фекла Ефимовна

Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 39 лет, жена - Фекла Ефимовна, 39 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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