Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Александр Константинович
Мать: Фекла Ефимовна
Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 7 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ... Показать все
Смерть
Неизвестно