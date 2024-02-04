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Фекла Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1861

Муж: Александр Константинович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Павел Александрович

Отец ребёнка: Александр Константинович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Яков Александрович

Отец ребёнка: Александр Константинович

Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 39 лет, муж - Александр Константинович, 39 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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