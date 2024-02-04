Фекла Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1861
Рождение ребёнка
1861
Сын: Павел Александрович
Отец ребёнка: Александр Константинович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яков Александрович
Отец ребёнка: Александр Константинович
Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 39 лет, муж - Александр Константинович, 39 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Смерть
Неизвестно