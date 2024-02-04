Варвара Степановна / Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Константин Лукьянович
Бракосочетание
До 1839
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 22 года, муж - Константин Лукьянович, 34 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Константин Лукьянович
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 27 лет, муж - Константин Лукьянович, 39 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Константин Лукьянович
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Егор Константинович
Отец ребёнка: Константин Лукьянович
Добавлен предположительно.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Константин Лукьянович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Константин Лукьянович
Смерть
До 1870