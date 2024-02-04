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Варвара Степановна / Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1870

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Феодор Константинович

Отец ребёнка: Константин Лукьянович

Бракосочетание
До 1839

Муж: Константин Лукьянович

Упоминание
1840
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 22 года, муж - Константин Лукьянович, 34 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Сын: Георгий Константинович

Отец ребёнка: Константин Лукьянович

Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 27 лет, муж - Константин Лукьянович, 39 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Константин Лукьянович

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Егор Константинович

Отец ребёнка: Константин Лукьянович

Добавлен предположительно.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Константин Лукьянович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Константин Лукьянович

Смерть
До 1870
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